Erweiterte Funktionen



XRPetc - ETC Group Physical . - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information




22.12.23 22:30
Xetra Newsboard

386 products affected: 000A3GUFQ, 000A3GUGB, 00X0, 00XJ, 00XK, 00XL, 00XS, 0GZB, 0GZC, 0GZD, 0GZH, 0GZI, 0GZJ, 0GZK, 0GZL, 0LJI, 18M6, 1APS, 1NDA, 1SFT, 1STS, 1VBT, 1VET, 21BC, 21HX, 21XH, 21XJ, 21XL, 21XP, 2BRE, 2CAR, 2FLY, 2MUE, 2SBT, 2UNI, 3AKE, 3AKI, 3AN, 3APE, 3B0G, 3BBE, 3BIE, 3CIN, 3COI, 3CRE, 3DAX, 3DEC, 3DEL, 3DES, 3DIE, 3E3M, 3E3S, 3FTG, 3GGL, 3IND, 3JPN, 3KWB, 3LV, 3MOS, 3MRN, 3MSE, 3NFE, 3QQQ, 3QSS, 3RAC, 3SAA, 3SAM, 3SIC, 3SKE, 3SSM, 3TSA, 3TSC, 3TSE, 3URE, 3VTE, 3XEE, 3XFE, 42G1, 42GI, 4RT2, 4RT3, 4RT4, 4RTE, 4RTR, 4RUD, 4RUH, 4RUJ, 4RUP, 540H, 540J, 5CH5, 5CH6, 5SIE, 5SPE, 5STI, 5STL, 9GAF, 9GAK, 9GAL, ABCH, ABN3, ADAA, ADOT, ALC0, ALTC, AMEA, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AMU3, ARG1, ARK1, ASOL, AVMX, AXTZ, B4NA, B4NB, B4NC, B4ND, B4NE, B4NF, B4NM, B4NN, B4NP, B4NQ, B4NR, B4NS, B4NT, B4NU, B4NX, BITC, BNQN, BNQP, BNQQ, BNQR, BNQS, BNQT, BNQV, BNQW, BOLD, BTIC, CCHA, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CETH, CEUG, CG1G, CH0454664001, CH0454664027, CH0558875933, CH0568452707, CH0587418630, CH1113516871, CH1210548892, CIWP, CLTC, CO1S, COMS, CPYG, CSDA, CSSC, CTEN, D5BL, DAX_ETF, DBX3, DE000A27Z304, DE000A3G3ZL3, DE000A3GMKD7, DE000A3GN5J9, DE000A3GVKY4, DE000A3GVKZ1, DE000A3GYNB0, DSOL, DX2I, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, ENERGY_ETC, ETHC, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, FA3L, FA3S, FATN, FB3S, FBTC, FCO2, FGA1, FNNG, FNNS, FT3S, GB00BLBDZV05, GB00BLBDZW12, GB00BMWB4803, GB00BNRRFW10, GD3, GF1S, GF3L, GF3S, GFAM, GG3S, GLDA, GOOE, H21V, HDX1, HDXM, IBC0, IBC3, IETH, IFE5, IQQE, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, JD3, KOR3, LCUA, LI0X, LNOE, LYM7, LYY5, MBZ3, MBZS, MIVA, MJMT, MSSE, NGTE, NOS3, NOSE, NRGT, NVI3, NVIS, O2IG, OD74, OD7A, OD7B, OD7C, OD7D, OD7E, OD7J, OD7K, OD7M, OD7P, OD7Q, OD7R, OD7S, OD7T, OD7U, OD7V, OD7Y, OD7Z, OLJJ, OOEC, PCFC, PCFD, PLGS, PLT3, PLTS, POLY, PPA3, PPAS, PR_METAL_ETC, QDV5, QQ3S, QQL3, QQQ5, RAND, RAS3, S3CH, SAMD, SBA, SBA3, SBAE, SBU3, SC0E, SCHE, SDIE, SGDE, SGS1, SGYE, SIN3, SJAP, SJD, SJPL, SJPS, SKOR, SLCT, SLN...

Aktuell
Europäische Union finanziert diesen Uran Aktientip in Deutschland
Neuer 194% Copper Hot Stock nach 10.605% mit First Quantum Minerals ($FQVLF)

Quest Critical Metals Inc.




 
Finanztrends Video zu DAX


mehr >
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
8,1525 € 8,179 € -0,0265 € -0,32% 22.12./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A3GYNB0 A3GYNB 10,27 € 4,59 €
Werte im Artikel
4,72 plus
+6,21%
23,36 plus
+5,32%
20,24 plus
+5,23%
15,67 plus
+5,05%
8,35 plus
+4,82%
6,26 plus
+3,31%
69,73 plus
+1,63%
25,38 plus
+1,38%
13,55 plus
+0,74%
1,98 plus
+0,30%
39,40 plus
+0,18%
16.706 plus
+0,11%
2,67 plus
+0,11%
7,04 minus
-0,07%
8,15 minus
-0,32%
3,84 minus
-0,39%
36,80 minus
-0,68%
20,14 minus
-3,16%
7,97 minus
-3,38%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 8,042 € +1,38%  21:44
Düsseldorf 8,1275 € -0,02%  21:46
München 8,178 € -0,02%  14:21
Stuttgart (EUWAX) 8,1525 € -0,32%  21:55
Berlin 8,19 € -0,36%  21:53
  = Realtime
Aktuell
Eilt: Durchbruch im Kampf gegen Hautkrebs - Klinische 2b-Studie startet. Neuer 359% Biotech Hot Stock nach 31.205% mit Amgen ($AMGN)

Vidac Pharma Holding Plc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...