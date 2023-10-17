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SEBA Ethereum ETP auf ETH. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information




17.10.23 21:30
Xetra Newsboard

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1,437 € 1,4634 € -0,0264 € -1,80% 17.10./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0587418630 A3GRZR 1,89 € 1,03 €
Werte im Artikel
14,90 plus
+1,79%
9,25 plus
+0,31%
25,15 plus
+0,20%
15.252 plus
+0,09%
2,62 plus
0,00%
6,77 minus
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7,09 minus
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1,12 minus
-1,59%
1,44 minus
-1,80%
16,29 minus
-1,81%
14,16 minus
-1,91%
26,65 minus
-2,27%
3,75 minus
-2,94%
3,38 minus
-3,07%
5,53 minus
-3,23%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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Berlin 1,46 € 0,00%  20:50
Frankfurt 1,4484 € -0,79%  17:11
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