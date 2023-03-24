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AM-SP GL.IN.ESG EOD - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




24.03.23 22:30
Xetra Newsboard

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 11,08 € 9,38 €
Werte im Artikel
9,44 plus
+0,02%
10,38 minus
-1,05%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		10,442 € +0,02%  23.03.23
Berlin 10,386 € -0,35%  10:25
Stuttgart (EUWAX) 10,356 € -0,48%  21:55
Düsseldorf 10,26 € -0,85%  21:46
Xetra 10,376 € -1,05%  17:36
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