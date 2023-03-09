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AM-SP GL.IN.ESG EOD - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




09.03.23 22:30
Xetra Newsboard

797 products affected: 000A3DRF9, 10AI, 10AJ, 18M2, 18MF, 18MG, 18MK, 18MM, 18MN, 2B70, 2B76, 2B77, 2B78, 2B79, 2B7A, 2B7B, 2B7C, 2B7D, 36BZ, 4COP, 4UBB, 4UBD, 4UBH, 540K, 5ESE, 6AQQ, 6FIN, 6PSE, 6PSK, 6TVL, 7RIP, 94VE, 9W1, A4H8, ACU2, ACU7, ACUG, AE50, AEMD, AH50, AHY0, AHY1, AHY2, AHYZ, AKWA, AME6, AMED, AMES, APJX, APXJ, ASRM, ASRP, ASRR, ASRS, ASRV, ASRY, AUM5, AW10, AW11, AW12, AW13, AW14, AW15, AW16, AW1B, AW1C, AW1F, AW1G, AW1H, AW1I, AW1P, AW1Q, AW1T, AW1Z, AYEU, AYEV, B500, BATF, BATG, BCFB, BCFE, BGX, BJLE, BLCH, BQGE, BUG, BUNH, C005, C099, C3AE, C5ME, C9DF, CAUT, CBI0, CBRS, CBUA, CBUC, CBUD, CBUG, CBUH, CBUI, CBUK, CBUM, CBUN, CBUQ, CBUT, CBUV, CBUW, CBUX, CCLD, CCLN, CEBG, CHSR, CIB0, CL0U, CMOE, CN1G, CNIE, CSTD, CSYU, CT3C, CUIK, CURE, CZX, D5BH, D5BI, D5BK, D5BM, D6AT, D6RD, DAVV, DBPG, DBPK, DBX5, DBX7, DBX8, DBX9, DBXI, DBXJ, DDOC, DECD, DIGI, DJAM, DNRA, DPGA, DPWN, DR7E, DX2D, DX2E, DX2G, DX2S, DX2Z, DXS0, DXS6, DXSC, DXSD, DXSE, DXSG, DXSK, DXSL, E61Z, E907, E908, ECDC, ECLM, ECOM, EDEU, EEAA, EEMU, EEP, EESM, EEUX, EGRE, EHDL, EHF1, EJAH, EJAP, EKUS, EL4Y, EL4Z, ELEC, ELF1, ELFB, EMEH, EMKX, EMUX, EMWE, EN4C, ENOA, EQQB, EQQJ, EQQQ, EQQX, ES6Y, ESEH, ESGJ, ESGM, ESGP, ESGX, ESIC, ESIE, ESIF, ESIH, ESIN, ESIS, ESIT, ESNB, ETSZ, EUN1, EUNJ, EUNN, EUNY, EUPB, EUPE, EXAG, EXH1, EXH2, EXH3, EXH4, EXH5, EXH6, EXH7, EXH8, EXH9, EXI1, EXI2, EXI3, EXI5, EXIA, EXIB, EXID, EXIE, EXS2, EXS3, EXSA, EXSC, EXSD, EXSE, EXSH, EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV5, EXV6, EXV7, EXV8, EXV9, EXW3, EXX1, EXX5, EXX7, EXXT, EXXU, EXXV, EXXW, EXXX, EXXY, FCLD, FDHT, FDRV, FLPE, FLXD, FLXE, FLXG, FLXT, FLXU, FLXX, FME0, FMTV, FNRG, FTGI, FTGT, FVCH, FVD, FVEM, G1CD, G1CE, G2X, GACL, GC2U, GC40, GF0F, GLUX, GN0M, GRID, GRX, GSDE, H1D5, H3R0, H41A, H41D, H41E, H41F, H41G, H41H, H4Z3, H4Z5, H4Z6, H4Z7, H4ZN, H4ZX, H4ZY, HDR0, HJAP, HNDX, HNSC, HP2A, HP8E, HPAE, HPAU, HPAW, HTMW, HUBE, HYCN, HYDE, I500, IB0Y, IBC4, IBC6, IBCF, IBCG, IBCJ, IBCK, ICNT, IE0000ZVYDH0, IE00026BEVM6,...

Aktuell
Eilt: Medtech Hot Stock meldet neue Anlage für Schlaganfallbehandlung
Nach 123.988% mit Abbot Laboratories ($ABT) und 398.689% mit Stryker Corporation ($SYK)

Therma Bright Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,988 € 10,854 € -   € 0,00% 09.03./22:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 11,08 € 9,38 €
Werte im Artikel
10,99 plus
+1,23%
9,66 minus
-0,28%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		10,988 € +1,23%  07.03.23
Frankfurt 11,072 € +0,40%  09.03.23
Berlin 11,016 € +0,40%  09.03.23
Xetra 11,052 € +0,35%  09.03.23
München 11,018 € +0,16%  09.03.23
Stuttgart (EUWAX) 10,734 € -2,26%  09.03.23
Düsseldorf 10,722 € -2,35%  09.03.23
  = Realtime
Aktuell
Eilt: 200 KI Drohnen für Ukraine - Massives Kaufsignal. Nach 1.455% mit Rheinmetall ($RHM) und 37.503% mit Northrop Grumman ($NOC)

Draganfly Inc.
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