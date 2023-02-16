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AM-SPGLCODIESG EOD - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




16.02.23 22:30
Xetra Newsboard

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Aktuell
Eilt: Massives Kaufsignal - Bahnbrechende News voraus
Neuer 463% Lithium Aktientip nach 122.400% mit Lake Resources ($LKE)

Argentina Lithium & Energy Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
9,646 € 9,602 € 0,044 € +0,46% 16.02./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00061J0RC6 A3DSS5 9,70 € 8,24 €
Werte im Artikel
9,65 plus
+0,46%
9,73 minus
-0,18%
10,95 minus
-0,18%
9,88 minus
-0,22%
9,45 minus
-0,26%
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Tradegate (RT) 		9,652 € +1,26%  07.02.23
Berlin 9,661 € +2,65%  09:47
Xetra 9,646 € +0,46%  17:36
Frankfurt 9,598 € +0,40%  16:24
München 9,559 € 0,00%  17:59
Stuttgart (EUWAX) 9,453 € -1,06%  21:55
Düsseldorf 9,449 € -1,08%  21:46
  = Realtime
Aktuell
Eilt: 200 Drohnen Riesendeal - Drohnen Aktientip auf Rekordkurs. Nach 2.884% mit Lockheed Martin ($LMT) und 25.947% mit Raytheon ($RTX)

Draganfly Inc.
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