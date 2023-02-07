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07.02.23 22:30
Xetra Newsboard

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0005NYD352 A3DSS7 10,29 € 9,74 €
Werte im Artikel
9,65 plus
+0,83%
9,88 plus
+0,31%
9,50 plus
+0,18%
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Stuttgart (EUWAX) 9,834 € -0,25%  21:55
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