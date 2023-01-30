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AM-SP GL.UT.ESG EOD - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




30.01.23 22:30
Xetra Newsboard

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Sensationelle Bohrresultate. Neuer 440% Lithium Aktientip
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Infinity Stone Ventures Corp.




 
 
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9,567 € 9,561 € 0,006 € +0,06% 30.01./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00052T92P8 A3DSTM 9,75 € 8,61 €
Werte im Artikel
9,84 plus
+0,61%
9,57 plus
+0,06%
10,79 minus
-0,22%
9,62 minus
-0,26%
9,32 minus
-0,28%
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Xetra 9,567 € +0,06%  17:36
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