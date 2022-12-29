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29.12.22 22:30
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
9,113 € 9,016 € 0,097 € +1,08% 29.12./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0000ZVYDH0 A3DH0C 10,33 € 8,74 €
Werte im Artikel
8,43 plus
+1,86%
9,11 plus
+1,08%
10,61 plus
+0,57%
10,37 plus
+0,47%
10,32 plus
+0,35%
9,44 minus
-0,12%
10,04 minus
-0,53%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		9,193 € +0,97%  16.12.22
Stuttgart (EUWAX) 8,991 € +1,64%  29.12.22
Düsseldorf 9,001 € +1,48%  29.12.22
Xetra 9,113 € +1,08%  29.12.22
Frankfurt 8,999 € +0,77%  29.12.22
Berlin 8,953 € +0,47%  29.12.22
München 9,096 € 0,00%  29.12.22
  = Realtime
Aktuell
Heute 287% Neuvorstellung: Neuer Australischer Lithium Hot Stock. Nach 29.455% mit AVZ Minerals ($AVZ) und 73.233% mit Pilbara Minerals ($PLS)

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