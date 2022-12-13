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AM-SPGLHECAESG EOA - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




13.12.22 22:30
Xetra Newsboard

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Aktuell
Spektakuläre Übernahme nahe 6,2 Mrd. $ Uran
Diesen 535% Uran Hot Stock jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Kiplin Metals Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,60 € 10,576 € 0,024 € +0,23% 13.12./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0006FM6MI8 A3DSTC 10,73 € 9,72 €
Werte im Artikel
10,79 plus
+1,47%
9,05 plus
+1,19%
9,60 plus
+0,94%
9,63 plus
+0,75%
10,30 plus
+0,43%
10,28 plus
+0,37%
10,60 plus
+0,23%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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Xetra 10,60 € +0,23%  17:36
Düsseldorf 10,478 € -0,19%  21:46
Stuttgart (EUWAX) 10,498 € -0,27%  21:55
Frankfurt 10,444 € -0,29%  21:25
  = Realtime
Aktuell
Bahnbrechende 240 Mio. US$ Übernahme. Diesen 729% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.
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