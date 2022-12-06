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AM-SP GL.UT.ESG EOD - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




06.12.22 22:30
Xetra Newsboard

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9,575 € 9,588 € -0,013 € -0,14% 06.12./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00052T92P8 A3DSTM 9,65 € 8,61 €
Werte im Artikel
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