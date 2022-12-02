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AM-SP GL.IN.ESG EOD - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




02.12.22 22:30
Xetra Newsboard

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Kiplin Metals Inc.




 
 
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10,846 € 10,862 € -0,016 € -0,15% 02.12./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 10,90 € 9,48 €
Werte im Artikel
10,40 plus
+0,10%
9,69 plus
+0,03%
10,85 minus
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11,03 minus
-1,06%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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Xetra 10,858 € -0,09%  17:36
Frankfurt 10,90 € -0,13%  15:33
Stuttgart (EUWAX) 10,846 € -0,15%  17:00
München 10,83 € -0,24%  15:27
  = Realtime
Aktuell
Sensationelle 240 Mio. US$ Übernahme - 14 mal mehr als Börsenwert. Diesen 591% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.
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