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AMUNDI MSCI WLD U.ETF - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




01.12.22 22:30
Xetra Newsboard

759 products affected: 000A3DRF9, 10AI, 10AJ, 18M2, 18MF, 18MG, 18MK, 18MM, 2B70, 2B76, 2B77, 2B78, 2B79, 2B7A, 2B7B, 2B7C, 2B7D, 36BZ, 4COP, 4UBD, 4UBH, 540K, 5ESE, 6AQQ, 6FIN, 6PSE, 6PSK, 6TVL, 7RIP, 94VE, 9W1, A4H8, ACU2, ACU7, ACUG, AE50, AEMD, AH50, AHYZ, AKWA, AME6, AMED, AMES, APJX, APXJ, ASRM, ASRP, ASRR, ASRS, ASRV, AUM5, AW10, AW11, AW12, AW13, AW14, AW15, AW16, AW1B, AW1C, AW1F, AW1G, AW1H, AW1I, AW1P, AW1Q, AW1T, AW1Z, AYEU, AYEV, B500, BATF, BATG, BCFB, BCFE, BGX, BJLE, BLCH, BQGE, BUG, BUNH, C005, C3AE, C5ME, C9DF, CAUT, CBI0, CBRS, CBUA, CBUC, CBUD, CBUG, CBUH, CBUI, CBUK, CBUM, CBUN, CBUT, CCLD, CCLN, CEBG, CHSR, CL0U, CMOE, CN1G, CNIE, CSTD, CSYU, CT3C, CUIK, CURE, CZX, D5BH, D5BI, D5BK, D5BM, D6AT, D6RD, DAVV, DBPG, DBPK, DBX5, DBX7, DBX8, DBX9, DBXI, DBXJ, DDOC, DECD, DGEN, DIGI, DJAM, DNRA, DPGA, DR7E, DX2D, DX2E, DX2G, DX2S, DX2Z, DXS0, DXS6, DXSC, DXSD, DXSE, DXSG, DXSK, DXSL, E61Z, E907, E908, ECDC, ECLM, ECOM, EDEU, EEAA, EEMU, EEP, EESM, EEUX, EGRE, EHDL, EHF1, EJAH, EJAP, EKUS, EL4Y, EL4Z, ELEC, ELF1, ELFB, EMEH, EMKX, EMUX, EMWE, EN4C, ENOA, ENRN, EQQB, EQQJ, EQQQ, EQQX, ES6Y, ESEH, ESGJ, ESGM, ESGP, ESGX, ESIC, ESIE, ESIF, ESIH, ESIN, ESIS, ESIT, ESNB, ETSZ, EUN1, EUNJ, EUNN, EUNY, EUPE, EXAG, EXH1, EXH2, EXH3, EXH4, EXH5, EXH6, EXH7, EXH8, EXH9, EXI1, EXI2, EXI3, EXI5, EXIA, EXIB, EXID, EXS2, EXS3, EXSA, EXSC, EXSD, EXSE, EXSH, EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV5, EXV6, EXV7, EXV8, EXV9, EXW3, EXX1, EXX5, EXX7, EXXT, EXXU, EXXV, EXXW, EXXX, EXXY, FCLD, FDHT, FDRV, FLPE, FLXD, FLXE, FLXG, FLXT, FLXU, FLXX, FMTV, FNRG, FTGI, FTGT, FVCH, FVD, G1CD, G1CE, G2X, GACL, GC2U, GC40, GF0F, GLUX, GN0M, GRID, GRX, GSDE, H1D5, H3R0, H41A, H41D, H41F, H41G, H4Z3, H4Z5, H4Z6, H4Z7, H4ZN, H4ZX, H4ZY, HDR0, HJAP, HNDX, HNSC, HP2A, HP8E, HPAE, HPAU, HPAW, HTMW, HUBE, HYCN, HYDE, I500, IB0Y, IBC4, IBC6, IBCF, IBCG, IBCJ, IBCK, ICNT, IE0000ZVYDH0, IE00026BEVM6, IE00052T92P8, IE0005NYD352, IE00061J0RC6, IE0006FM6MI8, IE0009SJ3GE3, IE000ANYHV73, IE000CNSFAR2, IE0...

Aktuell
Übernahme nahe 62 Mio. Pfund Uran-Lagerstätte
Diesen 481% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Kiplin Metals Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
9,651 € 9,5736 € 0,0774 € +0,81% 01.12./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE000CNSFAR2 A3DH0A 10,34 € 8,95 €
Werte im Artikel
9,67 plus
+2,61%
9,36 plus
+1,45%
9,64 plus
+1,07%
10,64 plus
+0,91%
9,65 plus
+0,81%
10,86 plus
+0,80%
9,69 plus
+0,77%
10,39 plus
+0,52%
11,15 minus
-0,30%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 9,715 € +2,07%  09:21
Frankfurt 9,6006 € +1,76%  08:13
Stuttgart (EUWAX) 9,663 € +1,06%  17:00
Xetra 9,651 € +0,81%  17:36
München 9,5532 € 0,00%  19:57
Düsseldorf 9,5216 € -0,61%  21:46
  = Realtime
Aktuell
Übernahme von 240 Mio. US$ Uran - 14 mal mehr als Börsenwert. Diesen 635% Uran Hot Stock jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.
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