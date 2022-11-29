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29.11.22 22:30
Xetra Newsboard

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10,77 € 10,812 € -0,042 € -0,39% 29.11./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 10,90 € 9,48 €
Werte im Artikel
11,12 plus
+1,78%
9,19 minus
-0,23%
9,55 minus
-0,34%
10,77 minus
-0,39%
10,49 minus
-0,44%
9,51 minus
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9,44 minus
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10,26 minus
-0,79%
9,31 minus
-0,95%
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