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AM-SPGLHECAESG EOA - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




28.11.22 22:30
Xetra Newsboard

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Aktuell
Dringend: Spektakuläre Uran-Entdeckung - Massives Kaufsignal
Diesen 468% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Kiplin Metals Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,54 € 10,558 € -0,018 € -0,17% 28.11./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0006FM6MI8 A3DSTC 10,73 € 9,72 €
Werte im Artikel
10,34 plus
+0,23%
9,21 plus
+0,05%
10,54 minus
-0,17%
10,82 minus
-0,64%
9,58 minus
-0,73%
9,58 minus
-0,79%
9,51 minus
-0,86%
9,40 minus
-1,10%
10,93 minus
-1,89%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 10,478 € +0,38%  09:11
Frankfurt 10,544 € +0,17%  16:41
Stuttgart (EUWAX) 10,542 € +0,15%  16:46
Düsseldorf 10,534 € -0,09%  17:26
Xetra 10,54 € -0,17%  17:36
München 10,464 € -0,74%  13:21
  = Realtime
Aktuell
Paukenschlag: Weltklasse-Uran-Entdeckung - Massives Kaufsignal. Diesen 583% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.
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