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25.11.22 22:30
Xetra Newsboard

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10,314 € 10,328 € -0,014 € -0,14% 25.11./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0005NYD352 A3DSS7 10,34 € 9,37 €
Werte im Artikel
11,15 plus
+0,72%
10,56 plus
+0,71%
9,59 plus
+0,20%
10,89 plus
+0,06%
9,54 minus
-0,10%
10,31 minus
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9,65 minus
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9,22 minus
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9,51 minus
-0,59%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 10,282 € +0,31%  09:22
München 10,316 € 0,00%  17:24
Xetra 10,314 € -0,14%  17:36
Frankfurt 10,294 € -0,21%  17:11
Stuttgart (EUWAX) 10,288 € -0,25%  17:00
Düsseldorf 10,194 € -0,35%  21:46
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