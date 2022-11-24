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AM-SP GL.IN.ESG EOD - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




24.11.22 22:30
Xetra Newsboard

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,888 € 10,882 € 0,006 € +0,06% 24.11./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 10,90 € 9,48 €
Werte im Artikel
9,55 plus
+0,87%
9,57 plus
+0,74%
9,56 plus
+0,56%
9,27 plus
+0,36%
9,67 plus
+0,07%
10,89 plus
+0,06%
10,48 minus
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11,07 minus
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0,028 minus
-17,37%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 10,812 € +0,33%  09:06
Frankfurt 10,886 € +0,26%  16:16
Düsseldorf 10,888 € +0,06%  17:25
Xetra 10,888 € +0,06%  17:36
Stuttgart (EUWAX) 10,882 € +0,06%  17:00
München 10,874 € 0,00%  16:50
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Eilt: Weltklasse-Uran-Entdeckung sprengt alle Maßstäbe. Diesen 623% Uran Hot Stock jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

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