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12.12.23 22:30
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Eilt: 22 Staaten verdreifachen Kernenergie - Uranpreis explodiert 352%
Neuer 212% Uran Hot Stock nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC) und 3.133% mit Cameco ($CCJ)

Basin Uranium Corp.




 
 
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Eilt: Technologischer Durchbruch für Elektroauto-Batterien - 10 mal höhere Kapazität. Neuer Lithium Hot Stock nach 64.131% mit Applied Materials ($AMAT)

Li-Metal Corp.
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