Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




16.11.23 22:30
Xetra Newsboard

306 products affected: 36B5, 36BB, 3SUE, 4UB1, 4UB9, 4UBI, 4UBK, 4UBQ, 540S, 5ESG, 5MVL, 5MVW, 5XYE, 6TVM, ACM9, AMEC, AMEI, AMEW, AYEP, AYEW, BATE, BLUM, C071, CASH, CBUF, CE8G, CNAA, CNUA, CSTA, CSY1, CSY2, CSY5, CSY7, CSY8, CSY9, CSYZ, D100, D6RP, D6RQ, D6RR, D6RS, D6RT, DBXW, DELF, DELG, DFOA, DFOP, DRUP, E6BR, EABE, EABG, EBUY, EDM2, EEPG, EGV1, EHLT, ELCR, ELFG, EMEC, EMQQ, EMSM, EMUS, EMXC, ETL2, ETLF, ETLH, ETLI, ETLK, ETLN, ETLQ, ETLR, ETLS, ETLX, ETLZ, ETSA, EUNL, EXSI, FEUI, FLX5, FLXB, FLXC, FLXI, FLXK, FLXP, FTGE, FTGG, FTGU, FVSJ, FVUE, FYEQ, GACA, GACB, GENY, GGUE, GOAI, H410, H411, H412, H41C, H41K, H4Z1, H4Z2, H4ZE, H4ZF, H4ZG, H4ZJ, H4ZL, H4ZM, H4ZP, H4ZT, H4ZW, IBCH, IBCZ, ICGA, INDU, IPRE, IQCY, IQQ0, IQQW, IROB, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSN, IUSS, IUSW, JMLP, JNHD, JPGL, JPNE, KFTK, KUW8, L4K3, LASI, LASP, LAUT, LBNK, LBRA, LBRE, LCHI, LCHM, LCST, LCUW, LEER, LEEU, LERN, LESW, LFIN, LFOD, LGQK, LHKG, LHTC, LIGS, LIRU, LKOR, LMDA, LMWE, LOGS, LPHG, LRET, LRUS, LSMC, LTCM, LTUG, LTUR, LTVL, LUTI, LUTL, LYBK, LYMS, LYP2, LYPD, LYPE, LYPG, LYTR, LYX4, LYXI, LYY0, LYYA, MIVB, MIVU, MTDA, MVEA, MVEE, MVEW, MXUK, NADA, NADQ, NBTK, NQSE, OIGS, OM3Y, OSX2, P500, PR1E, PR1J, PR1U, PR1W, PR1Z, PRAE, PRAJ, PRAU, PRAW, PRAZ, RCRS, RIZF, RUSL, S5SD, S5SG, SADM, SBIE, SBIU, SBIW, SBIZ, SC0J, SELD, SMLD, SMLN, SPP1, SPPE, SPPW, SPPY, SPY2, SRHE, STOXX_ETF, T3KE, UBU7, UEEH, UEQC, UEQV, UET5, UFMA, UFMB, UIM7, UIMM, USPY, USUE, USUP, VFEA, VGEK, VGVF, VGWE, VJPA, VJPE, VNRA, VOOM, VUAA, VVGM, VWCE, W1TA, W311, WTD7, WTD8, WTD9, WTDF, WTDH, WTDM, WTDX, WTDY, WTED, WTEE, WTEH, WTEI, WTEJ, WTEM, WTES, WTEU, WTI2, WTIC, WTIF, WTIM, WTIZ, XAAG, XAIX, XAMB, XDEB, XDEM, XDEQ, XDEV, XDW0, XDWC, XDWD, XDWF, XDWH, XDWI, XDWL, XDWM, XDWS, XDWT, XDWU, XMLC, XMLD, XMLH, XMOV, XU8Z, XWEH, XWTS, XZEM, XZW0, XZWE, ZPA5, ZPAB, ZPDK, ZPDX, ZSRL

Aktuell
Lithium Hot Stock unmittelbar vor Produktionsstart
Lithium Aktientip entdeckt 27,7 Mio. to Lithium - 4.211 mal mehr als Börsenwert

Vulcan Energy Resources Limited




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Eilt: Globaler Lizenzdeal soll Phase III Studie finanzieren - Strong Buy. Neuer 427% Biotech Hot Stock jetzt kaufen nach 31.205% mit Amgen ($AMGN)

XORTX Therapeutics Inc.
Weitere Artikel mehr >
00:52 , Xetra Newsboard
XFRA : INFORMATION INSTRUMENT RELAT [...]
00:52 , Xetra Newsboard
XFRA : INFORMATION INSTRUMENT RELAT [...]
00:52 , Xetra Newsboard
XFRA : INFORMATION INSTRUMENT RELAT [...]
00:52 , Xetra Newsboard
XFRA : INFORMATION INSTRUMENT RELAT [...]
00:52 , Xetra Newsboard
XFRA : INFORMATION INSTRUMENT RELAT [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...