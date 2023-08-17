Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




17.08.23 21:30
Xetra Newsboard

313 products affected: 36B5, 36BB, 3SUE, 4UB1, 4UB9, 4UBI, 4UBK, 4UBQ, 540S, 5ESG, 5MVL, 5MVW, 5XYE, 6TVM, ACM9, AMEC, AMEI, AMEW, AYEP, AYEW, BATE, BLUM, C071, CASH, CBSX, CBUF, CE8G, CNAA, CNUA, CSTA, CSY1, CSY2, CSY5, CSY7, CSY8, CSY9, CSYZ, D100, D6RP, D6RQ, D6RR, D6RS, D6RT, DBXW, DELF, DELG, DFOA, DFOP, DRUP, E6BR, EABE, EABG, EBUY, EDM2, EEPG, EGV1, EHLT, ELCR, ELFG, EMEC, EMQQ, EMSM, EMUS, EMXC, ETL2, ETLF, ETLH, ETLI, ETLK, ETLN, ETLQ, ETLR, ETLS, ETLX, ETLZ, ETSA, EUNL, EXSI, F500, FEUI, FLX5, FLXB, FLXC, FLXI, FLXK, FLXP, FTGE, FTGG, FTGU, FVSJ, FVUE, FYEQ, GACA, GACB, GENY, GGUE, GNAR, GOAI, H410, H411, H412, H41C, H41K, H4Z1, H4Z2, H4ZE, H4ZF, H4ZG, H4ZJ, H4ZL, H4ZM, H4ZP, H4ZT, H4ZW, IBCH, IBCZ, ICGA, INDU, IPRE, IQCY, IQQ0, IQQW, IROB, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSN, IUSS, IUSW, JMLP, JNHD, JPGL, JPNE, KFTK, KUW8, L4K3, LASI, LASP, LAUT, LBNK, LBRA, LBRE, LCHI, LCHM, LCST, LCUW, LEER, LEEU, LERN, LESW, LFIN, LFOD, LGQK, LHKG, LHTC, LIGS, LIRU, LKOR, LLAM, LMDA, LMWE, LOGS, LPHG, LRET, LRUS, LSMC, LTCM, LTUG, LTUR, LTVL, LUTI, LUTL, LYBK, LYMS, LYP2, LYPD, LYPE, LYPG, LYTR, LYX4, LYXI, LYY0, LYYA, MIVB, MIVU, MTDA, MVEA, MVEE, MVEW, MXUK, NADA, NADQ, NBTK, NQSE, OIGS, OM3Y, OSX2, P500, PR1E, PR1J, PR1U, PR1W, PR1Z, PRAE, PRAJ, PRAU, PRAW, PRAZ, RCRS, RIZF, RUSL, S5SD, S5SG, SADE, SADM, SADU, SBIE, SBIU, SBIW, SBIZ, SC0J, SELD, SMLD, SMLN, SPP1, SPPE, SPPW, SPPY, SPY2, SRHE, STOXX_ETF, T3KE, UBU7, UEEH, UEQC, UEQV, UET5, UFMA, UFMB, UIM7, UIMM, USPY, USUE, USUP, VFEA, VGEK, VGVF, VGWE, VJPA, VJPE, VNRA, VOOM, VUAA, VVGM, VWCE, W1TA, W311, WTD7, WTD8, WTD9, WTDF, WTDH, WTDM, WTDX, WTDY, WTED, WTEE, WTEH, WTEI, WTEJ, WTEM, WTES, WTEU, WTI2, WTIC, WTIF, WTIM, WTIZ, XAAG, XAIX, XAMB, XDEB, XDEM, XDEQ, XDEV, XDW0, XDWC, XDWD, XDWF, XDWH, XDWI, XDWL, XDWM, XDWS, XDWT, XDWU, XMLC, XMLD, XMLH, XMLP, XMOV, XU8Z, XWEH, XWTS, XZEM, XZW0, XZWE, ZPA5, ZPAB, ZPDK, ZPDX, ZSRL

Aktuell
Börsenstar setzt nach 20 Mrd. $ Übernahme jetzt auf Künstliche Intelligenz
Jetzt 400% mit AI Hot Stock nach 5.252% mit Fortinet ($FTNT)

VSBLTY Groupe Technologies Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Eilt: Krebs vollständig geheilt - Diese Biotech-Aktie geht jetzt durch die Decke. 229% Biotech Aktientip nach 15.973% mit BioNTech ($BNTX)

Vidac Pharma Holding Plc.
Weitere Artikel mehr >
17.08.23 , Xetra Newsboard
XFRA : INFORMATION INSTRUMENT RELAT [...]
17.08.23 , Xetra Newsboard
XFRA : DIVIDEND/INTEREST INFORMATION [...]
17.08.23 , Xetra Newsboard
XFRA : DELETION OF INSTRUMENT - 18.0 [...]
17.08.23 , Xetra Newsboard
XFRA : DIVIDEND/INTEREST INFORMATION [...]
17.08.23 , Xetra Newsboard
XFRA : NEW INSTRUMENT AVAILABLE - [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...