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XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




29.06.23 21:30
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