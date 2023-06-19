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XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




19.06.23 21:30
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