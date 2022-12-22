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22.12.22 22:30
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US22266L1061 A2ASF5 165,38 $ 40,36 $
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Düsseldorf 73,82 € +0,29%  21:00
Berlin 74,07 € +0,12%  21:52
Xetra 74,13 € +0,03%  17:35
München 74,15 € 0,00%  08:00
NYSE 78,46 $ -0,17%  21:59
Nasdaq 78,45 $ -0,18%  22:00
AMEX 78,45 $ -0,19%  21:59
Hannover 73,37 € -0,38%  08:01
Frankfurt 73,37 € -0,42%  08:10
Stuttgart 73,58 € -0,69%  10:29
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