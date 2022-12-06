Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




06.12.22 22:30
Xetra Newsboard

341 products affected: 36B5, 36BB, 3SUE, 4UB1, 4UB9, 4UBI, 4UBK, 4UBQ, 540S, 5ESG, 5MVL, 5MVW, 5XYE, 6TVM, ACM9, AMEC, AMEI, AMEW, AYEP, AYEW, BATE, BLUM, C071, CASH, CBSX, CBUF, CE8G, CNAA, CNUA, CSTA, CSY1, CSY2, CSY5, CSY7, CSY8, CSY9, CSYZ, D100, D6RP, D6RQ, D6RR, D6RS, D6RT, DBXW, DELF, DELG, DFOA, DFOP, DRUP, E6BR, EABE, EABG, EBUY, EDM2, EEPG, EGV1, EHLT, ELCR, ELFG, EMEC, EMQQ, EMSM, EMUS, EMXC, ETL2, ETLF, ETLH, ETLI, ETLK, ETLN, ETLQ, ETLR, ETLS, ETLX, ETLZ, ETSA, EUNL, EXSI, F500, FEEM, FEUI, FLX5, FLXB, FLXC, FLXI, FLXK, FLXP, FTGE, FTGG, FTGU, FVSJ, FVUE, FYEQ, GACA, GACB, GENY, GGUE, GNAR, GOAI, H410, H411, H412, H413, H41C, H41K, H4Z1, H4Z2, H4Z9, H4ZB, H4ZC, H4ZD, H4ZE, H4ZF, H4ZG, H4ZH, H4ZI, H4ZJ, H4ZK, H4ZL, H4ZM, H4ZP, H4ZQ, H4ZR, H4ZS, H4ZT, H4ZU, H4ZV, H4ZW, IBCH, IBCZ, ICGA, INDU, IPRE, IQCY, IQQ0, IQQW, IROB, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSN, IUSS, IUSW, JMLP, JNHD, JPGL, JPNE, JUMF, KFTK, KUW8, L4K3, LASI, LASP, LAUT, LBNK, LBRA, LBRE, LCHI, LCHM, LCST, LCTR, LCUW, LEER, LEEU, LERN, LESW, LFIN, LFOD, LGQK, LHKG, LHTC, LIGS, LIRU, LKOR, LLAM, LMDA, LMWE, LOGS, LPHG, LRET, LRUS, LSAF, LSMC, LTCM, LTUG, LTUR, LTVL, LUTI, LUTL, LYBK, LYMS, LYP2, LYPA, LYPB, LYPC, LYPD, LYPE, LYPF, LYPG, LYPH, LYPI, LYPQ, LYTR, LYX4, LYXI, LYY0, LYYA, MIVB, MIVU, MTDA, MVEA, MVEE, MVEW, MXUK, NADA, NADQ, NBTK, NQSE, OIGS, OM3Y, OSX2, P500, PR1E, PR1J, PR1U, PR1W, PR1Z, PRAE, PRAJ, PRAU, PRAW, PRAZ, RCRS, RIZF, RUSL, S5SD, S5SG, SADE, SADM, SADU, SADW, SBIE, SBIU, SBIW, SBIZ, SC0J, SELD, SMLD, SMLN, SMLU, SMLW, SPP1, SPPE, SPPW, SPPY, SPY2, SRHE, STOXX_ETF, T3KE, UBU7, UEEH, UEQC, UEQV, UET5, UFMA, UFMB, UIM7, UIMM, USPY, USUE, USUP, VFEA, VGEK, VGVF, VGWE, VJPA, VJPE, VNRA, VOOM, VUAA, VVGM, VWCE, W1TA, W311, WTD7, WTD8, WTD9, WTDF, WTDH, WTDM, WTDX, WTDY, WTED, WTEE, WTEH, WTEI, WTEJ, WTEM, WTES, WTEU, WTI2, WTIC, WTIF, WTIM, WTIZ, X010, XAAG, XAIX, XAMB, XDEB, XDEM, XDEQ, XDEV, XDW0, XDWC, XDWD, XDWF, XDWH, XDWI, XDWL, XDWM, XDWS, XDWT, XDWU, XMLC, XMLD, XMLH, X...

Aktuell
Sensationelle Übernahme nahe 6,2 Mrd. $ Uran
Diesen 500% Uran Hot Stock jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Kiplin Metals Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Sensation: 240 Mio. US$ Übernahme - Massives Kaufsignal. Diesen 632% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.
Weitere Artikel mehr >
23:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
23:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
23:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
23:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
23:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...