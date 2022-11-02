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Amundi Index Solutions - Amu. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




02.11.22 22:30
Xetra Newsboard

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Frankfurt 64,37 € -1,11%  11:50
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