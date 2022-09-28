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28.09.22 21:30
Xetra Newsboard

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96,75 € 95,875 € 0,875 € +0,91% 28.09./16:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A19WVN8 A19WVN 102,39 € 78,00 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		96,75 € +0,91%  16:30
Hannover 97,50 € +2,52%  09:29
Frankfurt 96,00 € +1,05%  15:16
Berlin 96,38 € +0,87%  16:26
Düsseldorf 95,98 € +0,47%  17:19
Stuttgart 95,98 € +0,45%  17:27
Hamburg 95,65 € +0,37%  11:33
München 95,10 € -0,05%  16:22
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