Erweiterte Funktionen
CoinShares Physical Staked Po. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information
13.07.22 21:30
Xetra Newsboard
343 products affected: 36B5, 36BB, 3SUE, 4UB1, 4UB9, 4UBI, 4UBK, 4UBQ, 540S, 5ESG, 5MVL, 5MVW, 5XYE, 6TVM, ACM9, AMEC, AMEI, AMEW, AYEP, AYEW, BATE, BLUM, C071, CASH, CBSX, CBUF, CE8G, CNAA, CNUA, CSTA, CSY1, CSY2, CSY5, CSY7, CSY8, CSY9, CSYZ, D100, D6RP, D6RQ, D6RR, D6RS, D6RT, DBXW, DELF, DELG, DFOA, DFOP, DRUP, E6BR, EABE, EABG, EBUY, EDM2, EEPG, EGV1, EHLT, ELCR, ELFG, EMEC, EMQQ, EMSM, EMUS, EMXC, ETL2, ETLF, ETLH, ETLI, ETLK, ETLN, ETLQ, ETLR, ETLS, ETLX, ETLZ, ETSA, EUNL, EXSI, F500, FEEM, FEUI, FLX5, FLXB, FLXC, FLXI, FLXK, FLXP, FTGE, FTGG, FTGU, FVSJ, FVUE, FYEQ, GACA, GACB, GB00BMWB4803, GB00BNRRFW10, GENY, GGUE, GNAR, GOAI, H410, H411, H412, H413, H41C, H41K, H4Z1, H4Z2, H4Z9, H4ZB, H4ZC, H4ZD, H4ZE, H4ZF, H4ZG, H4ZH, H4ZI, H4ZJ, H4ZK, H4ZL, H4ZM, H4ZP, H4ZQ, H4ZR, H4ZS, H4ZT, H4ZU, H4ZV, H4ZW, IBCH, IBCZ, ICGA, INDU, IPRE, IQCY, IQQ0, IQQW, IROB, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSN, IUSS, IUSW, JMLP, JNHD, JPGL, JPNE, JUMF, KFTK, KUW8, L4K3, LASI, LASP, LAUT, LBNK, LBRA, LBRE, LCHI, LCHM, LCST, LCTR, LCUW, LEER, LEEU, LERN, LESW, LFIN, LFOD, LGQK, LHKG, LHTC, LIGS, LIRU, LKOR, LLAM, LMDA, LMWE, LOGS, LPHG, LRET, LRUS, LSAF, LSMC, LTCM, LTUG, LTUR, LTVL, LUTI, LUTL, LYBK, LYMS, LYP2, LYPA, LYPB, LYPC, LYPD, LYPE, LYPF, LYPG, LYPH, LYPI, LYPQ, LYTR, LYX4, LYXI, LYY0, LYYA, MIVB, MIVU, MTDA, MVEA, MVEE, MVEW, MXUK, NADA, NADQ, NBTK, NQSE, OIGS, OM3Y, OSX2, P500, PR1E, PR1J, PR1U, PR1W, PR1Z, PRAE, PRAJ, PRAU, PRAW, PRAZ, RCRS, RIZF, RUSL, S5SD, S5SG, SADE, SADM, SADU, SADW, SBIE, SBIU, SBIW, SBIZ, SC0J, SELD, SMLD, SMLN, SMLU, SMLW, SPP1, SPPE, SPPW, SPPY, SPY2, SRHE, STOXX_ETF, T3KE, UBU7, UEEH, UEQC, UEQV, UET5, UFMA, UFMB, UIM7, UIMM, USPY, USUE, USUP, VFEA, VGEK, VGVF, VGWE, VJPA, VJPE, VNRA, VOOM, VUAA, VVGM, VWCE, W1TA, W311, WTD7, WTD8, WTD9, WTDF, WTDH, WTDM, WTDX, WTDY, WTED, WTEE, WTEH, WTEI, WTEJ, WTEM, WTES, WTEU, WTI2, WTIC, WTIF, WTIM, WTIZ, X010, XAAG, XAIX, XAMB, XDEB, XDEM, XDEQ, XDEV, XDW0, XDWC, XDWD, XDWF, XDWH, XDWI, XDWL, XDWM, XDWS, XDW...
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|6,337 €
|6,4485 €
|-0,1115 €
|-1,73%
|13.07./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GB00BNRRFW10
|A3GVC0
|21,31 €
|6,33 €
Werte im Artikel
6,34
-1,73%
7,21
-2,42%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|7,0135 €
|+10,41%
|07.07.22
|Düsseldorf
|6,355 €
|-1,28%
|21:46
|Stuttgart (EUWAX)
|6,337 €
|-1,73%
|21:55
|München
|6,4925 €
|-3,02%
|19:13
|Frankfurt
|6,3325 €
|-4,03%
|16:58
|Berlin
|6,35 €
|-4,08%
|21:48
|Xetra
|6,33 €
|-4,32%
|17:41
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.