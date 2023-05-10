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Rheinmetall - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 57 not possible, please check Newsboard for further information




10.05.23 21:30
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263,40 € 263,50 € -0,10 € -0,04% 10.05./17:45
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0007030009 703000 281,30 € 140,45 €
Werte im Artikel
8,87 plus
+0,60%
263,40 minus
-0,04%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		263,40 € -0,11%  21:57
Düsseldorf 264,40 € +0,69%  14:59
Hamburg 262,90 € +0,69%  15:52
Berlin 263,70 € +0,23%  17:40
Frankfurt 263,30 € +0,15%  20:40
Stuttgart 263,60 € +0,15%  21:55
München 263,30 € -0,04%  19:45
Xetra 263,40 € -0,04%  17:35
Hannover 262,50 € -0,19%  12:54
Nasdaq OTC Other 288,05 $ -1,70%  09.05.23
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