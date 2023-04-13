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AB.3-GLREESACTH DLA - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 57 not possible, please check Newsboard for further information




13.04.23 21:30
Xetra Newsboard

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Aktuell
550% Drone Hot Stock erhält 8 Mio. $ - Riesendeals voraus
nach 25.947% mit Raytheon ($RTX) und 37.503% mit Northrop Grumman ($NOC)

Draganfly Inc.




 
 
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8,6542 € 8,68 € -0,0258 € -0,30% 13.04./22:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE000GGQK173 A3D4VW 8,92 € -   €
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Tradegate (RT) 		8,6542 € -0,30%  30.03.23
München 8,76 € 0,00%  08:32
Frankfurt 8,712 € -0,72%  08:07
Stuttgart (EUWAX) 8,622 € -1,00%  21:55
Düsseldorf 8,625 € -1,03%  21:46
Xetra 8,631 € -1,70%  17:36
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Aktuell
AR Hot Stock launcht SDK-Version für 44 Mrd. $ Markt Indoor-Navigation. Nach 3.900% mit NexTech AR ($NEXCF) und 6.307% mit Take-Two Interactive ($TTWO)

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