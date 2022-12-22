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22.12.22 22:30
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
46,87 $ 47,99 $ -1,12 $ -2,33% 22.12./23:17
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA4530384086 851368 58,85 $ 34,14 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		44,27 € +0,29%  19.12.22
Hamburg 44,845 € +1,74%  08:01
Düsseldorf 44,815 € +1,69%  08:10
Berlin 44,85 € +1,67%  08:00
München 44,85 € +1,12%  08:00
Frankfurt 44,52 € +0,98%  17:11
Stuttgart 44,57 € -0,83%  16:44
Nasdaq 46,87 $ -2,33%  22:00
AMEX 46,81 $ -2,42%  22:10
NYSE 46,745 $ -2,66%  21:59
  = Realtime
Aktuell
Heute 287% Neuvorstellung: Neuer Australischer Lithium Hot Stock. Nach 29.455% mit AVZ Minerals ($AVZ) und 73.233% mit Pilbara Minerals ($PLS)

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