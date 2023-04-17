Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 55 not possible, please check Newsboard for further information




17.04.23 21:30
Xetra Newsboard

449 products affected: 123F, 14D, 1U1, 27N, 2GB, 2GI, 2HRA, 2INV, 3IT, 4DS, 75S, 8TRA, 93M1, 9TS, A1OS, A4Y, A62, A6T, A7A, AAD, AAG, AAQ1, AB9, ABO, ABX, ACT, ACWN, ACX, ADE, ADL, ADN1, ADV, AEIN, AFX, AG1, AIX, AIXA, AJ91, ALG, AM3D, AM3N, AMI, AMMN, AOF, AOX, APPH, AR4, ARL, ARL0, ART, AT1, B4B, B4B3, B5A, B7E, B8A, B8F, BC8, BDT, BEZ, BFSA, BIG1, BIJ, BIKE, BIO, BIO3, BKHT, BNN, BOG, BOSS, BSL, BST, BVB, BWB, BYW, BYW6, C1V, C3RY, CDZ0, CE2, CEA, CEC, CEK, CFC, CLIQ, COK, COP, CORE, CPX, CRZK, CSH, CSQ, CWC, CY1K, CYR, D6H, D77, DAM, DAR, DBAN, DEF, DEQ, DEX, DEZ, DFTK, DFV, DGR, DHE0, DHER, DIC, DIE, DKG, DLX, DMP, DMRE, DR0, DRW3, DRW8, DTD2, DUE, DWNI, DWS, E4C, E8X, EAD, EBE, EBK, ECF, ECK, ECV, ECV0, ECX1, EDL, EFF, EIN3, EKT, ELB, ELG, EMH, ENGL, EQS, ERWE, ETE, ETG, EUZ, EVD, EVK, EVT, EXL, F3C, FC9, FEV, FF24, FIE, FME, FME0, FNTN, FPE, FPE3, FPH, FRA, FRS, FSNT, FTK, FYB, G1A, G24, G6P, GAG, GBF, GFG, GFT, GGS, GIL, GKS, GKS0, GLJ, GME, GMM, GSC1, GTK, GTY, GWI2, GXI, GYC, H24, H240, H2O, H5E, H9W, H9Y, HABA, HAEK, HAG, HAW, HBH, HDD, HFG, HGEA, HHFA, HHHA, HIGH, HLAG, HLE, HMU, HNL, HOT, HP3A, HPBK, HPHA, HRPK, HXCK, HYQ, IBU, IC8, ILM1, INH, INS, INW, IOS, IPOK, IS7, IS8, ISHA, ITN, IUR, IVU, IVX, IXX, JDC, JEN, JST, JUN3, JZ6, K1R, KA8, KBX, KCO, KCOV, KGX, KRN, KSB, KSB3, KSC, KTA, KTEK, KTN, KWG, KWS, LDF, LEG, LEI, LEO, LHA, LIK, LPK, LQAG, LSX, LUS1, LXS, M0YN, M12, M3BK, M3V, M4N, M5S, M5Z, M7U, MA10, MAK, MBB, MBK, MBQ, MCE, MDG1, MDN, MED, MLL, MLP, MOR, MPCK, MRX, MSAG, MUB, MUM, MUX, MVV1, MWB, MXHN, MZX, N4G, NA9, NB2, NBG6, NC5A, NDA, NDX1, NEM, NF4, NFN, NIIN, NN6, NOEJ, NTG, NUVA, NWO, NXR, NXU, O2D, O4B, OBS, OHB, OSP2, P4O, PA8K, PAG, PAL, PAT, PBB, PBY, PCZ, PDA, PFV, PGN, PNE3, PO1, PSAN, PSG, PSM, PU11, PUM, PWO, PYR, PZS, QB7, QBY, QH9, R1B, RAA, RCMN, RHK, RRTL, RSL2, RTC, RTV, RY8, S4AA, S6P, S92, S9I, SAE, SAX, SB1, SBS, SBX, SC8, SCE, SDF, SF3, SFD1, SFQ, SGF, SGL, SGL0, SHA, SHF, SHWK, SIS, SIX2, SIX3, SJJ, SKB, SLSA, SMHN,...

Aktuell
AR Hot Stock launcht SDK-Version für 44 Mrd. $ Markt Indoor-Navigation
Nach 3.900% mit NexTech AR ($NEXCF) und 6.307% mit Take-Two Interactive ($TTWO)

ARway Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Saudi-Arabiens des Lithiums entdeckt - Neuer 417% Lithium Hot Stock nach 4.860% mit Albemarle ($ALB) und 9.280% mit E3 Lithium ($ETL)

Indigo Exploration Inc.
Weitere Artikel mehr >
21:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
21:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
21:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
21:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
21:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...