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23.01.23 22:30
Xetra Newsboard

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
5,334 € 5,334 € -   € 0,00% 16.01./07:38
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00BLCH4S17 A2QQVZ 7,03 € 4,93 €
Werte im Artikel
58,02 plus
+1,03%
5,33 plus
0,00%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		5,442 € -0,37%  03.01.23
Frankfurt 5,328 € 0,00%  03.01.23
München 5,406 € 0,00%  03.01.23
Berlin 5,369 € 0,00%  03.01.23
Stuttgart (EUWAX) 5,334 € 0,00%  04.01.23
Düsseldorf 5,331 € -1,61%  03.01.23
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Aktuell
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