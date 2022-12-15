Erweiterte Funktionen



EOG Resources - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 55 not possible, please check Newsboard for further information




15.12.22 22:30
Xetra Newsboard

443 products affected: 123F, 14D, 1U1, 27N, 2GB, 2GI, 2HRA, 2INV, 3IT, 4DS, 75S, 8TRA, 93M1, 9TS, A1OS, A4Y, A62, A6T, A7A, AAD, AAG, AAQ1, AB9, ABO, ABX, ACT, ACWN, ACX, ADE, ADL, ADN1, ADV, AEIN, AFX, AG1, AIXA, AJ91, ALG, AM3, AM3D, AMI, AMMN, AOF, AOX, APPH, AR4, ARL, ARL0, ART, AT1, B4B, B4B3, B5A, B7E, B8A, B8F, BC8, BDT, BEZ, BFSA, BIG1, BIJ, BIKE, BIO, BIO3, BKHT, BNN, BOG, BOSS, BSL, BST, BVB, BWB, BYW, BYW6, C0M, C1V, C3RY, CBK, CDZ0, CE2, CEA, CEC, CEK, CFC, CLIQ, COK, COP, CORE, CPX, CRZK, CSH, CSQ, CWC, CY1K, CYR, D6H, DAM, DAR, DBAN, DEF, DEQ, DEX, DEZ, DFTK, DFV, DGR, DHER, DIC, DIE, DIS, DKG, DLX, DMP, DMRE, DR0, DRW3, DRW8, DTD2, DUE, DWNI, DWS, E4C, E8X, EAD, EBE, EBK, ECF, ECK, ECV, ECX, EDL, EFF, EIN3, EKT, ELB, ELG, EMH, ENGL, EQS, ERWE, ETE, ETG, EUZ, EVD, EVK, EVT, EXL, F3C, FC9, FEV, FF24, FIE, FNTN, FPE, FPE3, FPH, FRA, FRS, FSNT, FTK, FYB, G1A, G24, G6P, GAG, GBF, GFG, GFT, GGS, GIL, GKS, GLJ, GME, GMM, GSC1, GTK, GTY, GWI2, GXI, GYC, H24, H240, H2O, H5E, H9W, H9Y, HABA, HAEK, HAG, HAW, HBH, HDD, HFG, HGEA, HHFA, HHHA, HIGH, HLAG, HLE, HMU, HNL, HOT, HP3A, HPBK, HPHA, HRPK, HXCK, HYQ, IBU, IC8, ILM1, INH, INS, INW, IPOK, IS7, IS8, ISHA, ITN, IUR, IVU, IVX, IXX, JDC, JEN, JST, JUN3, JZ6, K1R, KA8, KBX, KCO, KGX, KRN, KSB, KSB3, KSC, KTA, KTEK, KTN, KWG, KWS, L1OA, LDF, LEG, LEI, LEO, LHA, LIK, LPK, LSX, LUS1, LXS, M0YN, M12, M3BK, M3V, M4N, M5S, M5Z, M7U, MA10, MAK, MBB, MBK, MBQ, MCE, MDG1, MDN, MED, MLL, MLP, MOR, MPCK, MRX, MSAG, MUB, MUM, MUX, MVV1, MWB, MXHN, MZX, N4G, NA9, NB2, NBG6, NC5A, NDA, NDX1, NEM, NF4, NFN, NIIN, NN6, NOEJ, NTG, NUVA, NWO, NXR, NXU, O2D, O4B, OBS, OHB, OSP2, P4O, P911, PA8, PAG, PAL, PAT, PBB, PBY, PCZ, PDA, PFV, PGN, PNE3, PSAN, PSG, PSM, PU11, PWO, PYR, PZS, QB7, QBY, QH9, RAA, RCMN, RHK, RHM, RRTL, RSL2, RTC, RTV, RY8, S4AA, S6P, S92, S9I, SAE, SAX, SB1, SBS, SBX, SC8, SCE, SD1, SDF, SF3, SFD1, SFQ, SGF, SGL, SHA, SHF, SHWK, SIS, SIX2, SIX3, SJJ, SKB, SLSA, SMHN, SMWN, SNG, SOW, SPM, ST5, STM, STO3, SUR, ...

 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
126,63 $ 125,93 $ 0,70 $ +0,56% 15.12./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US26875P1012 877961 150,88 $ 80,73 $
Werte im Artikel
126,63 plus
+0,56%
114,10 minus
-2,56%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		117,22 € -0,61%  17:13
Berlin 119,16 € +0,62%  21:45
Nasdaq 126,66 $ +0,59%  22:00
NYSE 126,63 $ +0,56%  22:10
Frankfurt 117,84 € +0,36%  21:50
Stuttgart 118,82 € +0,05%  18:57
AMEX 126,53 $ -0,17%  21:57
München 117,94 € -0,22%  08:00
Düsseldorf 117,92 € -0,32%  21:01
Xetra 116,36 € -2,30%  17:35
  = Realtime
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
1 EOG Resources 24.06.15
RSS Feeds




Bitte warten...