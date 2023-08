Das Instrument AH91 US00165C3025 AMC ENTERTAINM.HLD.A NEW EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 24.08.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument AH91 US00165C3025 AMC ENTERTAINM.HLD.A NEW EQUITY has its first trading date on 24.08.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y