Das Instrument TRXA IE00BF2FN752 IMII-US T.B7-10 DLA ETF hat seinen ersten Handelstag am 23.02.2024: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FONA, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument TRXA IE00BF2FN752 IMII-US T.B7-10 DLA ETF has its first trading date on 23.02.2024: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FONA, SettlCurr EUR, CCP Y