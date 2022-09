Das Instrument AHYZ LU2490201840 AIS-MJPESGBCTB UE DRHEOA ETF hat seinen ersten Handelstag am 13.09.2022: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FON0, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument AHYZ LU2490201840 AIS-MJPESGBCTB UE DRHEOA ETF has its first trading date on 13.09.2022: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FON0, SettlCurr EUR, CCP Y