Das Instrument OD7S GB00B15KY765 WITR COM.SEC.Z06/UN.WEAT ETC hat seinen ersten Handelstag am 05.09.2022: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG ETC1, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument OD7S GB00B15KY765 WITR COM.SEC.Z06/UN.WEAT ETC has its first trading date on 05.09.2022: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG ETC1, SettlCurr EUR, CCP Y