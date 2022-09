Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

For the following instruments the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 19 September 2022: Trading model: Continuous Trading Instrument name Short code ISIN Product Assignment Group old Product Assignment Group new SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENR DE000ENER6Y0 MDX1 (partitionID 55) DAX1 (partitionID 53) HELLOFRESH SE INH O.N. HFG DE000A161408 DAX1 (partitionID 53) MDX1 (partitionID 55) UNIPER SE NA O.N. UN01 DE000UNSE018 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55) CANCOM SE O.N. COK DE0005419105 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55) GRAND CITY PROPERTIES S.A. GYC LU0775917882 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55) ADTRAN HOLDINGS INC. QH9 US00486H1059 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55) HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. HEL DE000A13SX22 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55) STABILUS SE INH. O.N. STM DE000STAB1L8 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55) NORDEX SE O.N. NDX1 DE000A0D6554 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55) ENERGIEKONTOR O.N. EKT DE0005313506 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55) CROPENERGIES AG CE2 DE000A0LAUP1 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55) SGL CARBON SE O.N. SGL DE0007235301 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55) DEUTSCHE EUROSHOP AG DEQ DE0007480204 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55) ADLER GROUP S.A. NPV ADJ LU1250154413 SDX1 (partitionID 55) LUX0 (partitionID 56) AAREAL BANK AG ARL DE0005408116 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55) AAREAL BANK AG Z.VERKAUF. ARL0 DE000A30U9F9 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55) TAKKT AG O.N. TTK DE0007446007 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55) Open orders in the instruments affected by the changes will not be deleted. For further information please call the Cash Markets Operations Helpline, tel. +49-69-211-1 14 00.