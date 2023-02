Die Aktien der Linde plc, ISIN: IE00BZ12WP82, (Linde-alt) werden am 27. und 28.02.2023 an beiden Handelsplaetzen, Xetra (MIC: XETR) und Boerse Frankfurt (MIC: XFRA), gehandelt. Am 01.03.2023 wird der Handel in Aktien der Linde-alt an beiden Handelsplaetzen, Xetra und Boerse Frankfurt, vor Handelsstart ausgesetzt. Es ist vorgesehen, den Handel in Aktien der neuen Linde plc (Linde-neu) am 02.03.2023 im Freiverkehr, wiederum an beiden Handelsplaetzen, Xetra und Boerse Frankfurt, aufzunehmen.