XETR : Emergency Info: XETR-T7 Order Reconciliation / Abgleich

Due to todays FIX LF Gateway failover processing FIX sequence numbers for all transactions received via FIX LF sessions before the failover have been newly assigned, and hence will have changed, after the failover. Please be advised that we strongly recommend FIX LF users to reconcile their order status with the order status provided by the T7 system before start of trading tomorrow. Please note that the uniqueness of T7 system order IDs was given at any point in time. Finally, please be reminded that it is best practice to use the T7 system provided start of day order book snapshot for a reconciliation of order books before the start of trading on every trading day. Please do not hesitate to contact Cash Market Operations at +49-69-211-11400 for any questions you may have. _ _ _ Aufgrund des heutigen FIX LF Gateway Failover-Prozesses wurden die FIX Sequenznummern fuer alle Transaktionen, die vor dem Failover ueber FIX LF Sessions empfangen wurden, neu vergeben und haben sich daher nach dem Failover geaendert. Wir empfehlen FIX LF-Nutzern dringend, ihren Orderstatus mit dem vom T7-System bereitgestellten Orderstatus vor Handelsstart abzugleichen. Die Eindeutigkeit der T7 Order IDs war zu jedem Zeitpunkt gegeben. Grundsaetzlich sollten die von T7 zum Systemstart bereitgestellten Orderbuch-Snapshots zu einem Abgleich mit den eigenen Orderbuechern genutzt werden. Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an Cash Market Operations unter der Telefonnummer +49-69-211-11400.