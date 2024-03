XETR : Emergency Info MIC: XETR

T7 system is experiencing a technical issue with FIX Interface in Xetra (MIC: XETR). We are working on it and will keep you informed. Market Operations at +496921111400 is at your disposal for any questions. --- Es besteht in T7 Xetra (MIC: XETR) eine technische Stoerung im FIX Interface. Wir untersuchen die Stoerung und werden Sie ueber das weitere Vorgehen informieren.