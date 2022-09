The following instruments on Xetra do have their last trading day on 27.09.2022. Die folgenden Instrumente in Xetra haben ihren letzten Handelstag am 27.09.2022. ISIN Name IE00BMFNWJ02 HANetf ICAV-Cl.Liv.ESG-S ETF IE00BNTVVW33 HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF