The following instruments on Xetra do have their last trading day on 21.04.2023. Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 21.04.2023. ISIN Name US0162551016 Align Technology Inc. US37940X1028 Global Payments Inc. US5658491064 Marathon Oil Corp. US86771W1053 Sunrun Inc. US91913Y1001 Valero Energy Corporation DE000A32VN00 home24 SE XS2472333009 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY XS2472332969 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY XS2337089846 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY IE00BKT66M25 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY