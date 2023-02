Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2023. The following instruments on Xetra do have their last trading day on 20.02.2023. ISIN Name US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. US70614W1009 Peloton Interactive Inc. US7502361014 Radian Group Inc.