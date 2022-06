The following instruments on Xetra do have their last trading day on 15.06.2022. Die folgenden Instrumente in Xetra haben ihren letzten Handelstag am 15.06.2022. ISIN Name IE00BKP52691 Tabula ICAV IE00BL6XZW69 Tabula ICAV IE00BH05CB83 Tabula ICAV SE0012673267 Evolution AB [publ] SE0016101844 Sinch AB