Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 07.02.2023. The following instruments on Xetra do have their last trading day on 07.02.2023. ISIN Name Waehrung/Currency DE000A3GTBU5 ETC Issuance GmbH EUR/USD DE000A3GVK14 ETC Issuance GmbH EUR/USD DE000A3GVK06 ETC Issuance GmbH EUR/USD DE000A3GWNR0 ETC Issuance GmbH EUR/USD