The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.11.2023. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.11.2023. ISIN Name FR0010655761 AMUNDI ASSET MANAGEMENT FR0010688176 AMUNDI ASSET MANAGEMENT LU1681039134 Amundi Index Solutions LU1681039480 Amundi Index Solutions LU1681043912 Amundi Index Solutions LU1681046345 Amundi Index Solutions LU1407888053 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV LU1829218822 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV LU1954152853 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV