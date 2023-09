The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.09.2023. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2023. ISIN Name XS2305051018 GraniteShares Financial plc XS2305050630 GraniteShares Financial plc XS2305051521 GraniteShares Financial plc