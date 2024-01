The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2024 Die folgenden Instrumenteauf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2024 ISIN Name NL0012169213 Qiagen N.V. DE000KC01V16 Kloeckner & Co SE z.Verkauf eing.Namens-Aktien