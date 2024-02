The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.02.2024. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2024. ISIN Name Currency CH0558875933 SA1 Issuer Ltd. EUR CH0558875933 SA1 Issuer Ltd. USD CH0568452707 SA1 Issuer Ltd. EUR CH0568452707 SA1 Issuer Ltd. USD CH0587418630 SA1 Issuer Ltd. EUR CH0587418630 SA1 Issuer Ltd. USD CH1113516871 SA1 Issuer Ltd. EUR CH1113516871 SA1 Issuer Ltd. USD