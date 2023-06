The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.06.2023. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2023. ISIN Name LU0533034129 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV LU0533032263 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV LU0533032008 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV LU0533032420 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV LU0533033402 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV LU0533033824 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV LU0533034558 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV DE000A0KFUJ5 KROMI Logistik AG